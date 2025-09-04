Söke'de yolcu treni otomobil çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu treninin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazilli-Söke seferini yapan tren, mezarlık geçişinde mevkiinde 09 JP 735 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar oluşurken, sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.