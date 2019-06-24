Sol bekte hedef Jairo Riedewald
SAVUNMANIN soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş’ın Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’da forma giyen Jairo Riedewald’ı gündemine aldığı bildirildi.
- Star Spor
İngiliz ekibinin 2 sezon önce Ajax’tan 9 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Riedewald’ın geçen sezon az oynadığı için fiyatının 5 milyon euroya kadar düştüğü kaydedildi. Kartal, Hollandalı’nın işini 3 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor.
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