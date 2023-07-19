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SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 22:09 - Güncelleme:
SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK'ün icra ettiği gösteri uçuşunu Kıbrıs Türkleri, Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.

SOLOTÜRK'ün KKTC semalarındaki gösteri uçuşunu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve askeri erkan da izledi.

Güç ve hareket sınırlarını zorlayan SOLOTÜRK pilotunun F16 uçağı ile yaptığı akrobasi hareketlerini izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin ilgiyle izlediği gösteri uçuşu, SOLOTÜRK pilotunun izleyicileri selamlamasıyla sona erdi.

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