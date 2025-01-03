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SOLOTÜRK, Mersin'de nefesleri kesti! Vatandaştan büyük beğeni topladı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 17:08 - Güncelleme:
SOLOTÜRK, Mersin'de nefesleri kesti! Vatandaştan büyük beğeni topladı
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Mersin semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteriyi, alandan Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir yönetti.

Sunumunu Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen'in yaptığı gösteride, sesi Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Bölükbaşı koordine etti.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandını dolduran vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de ekiplere gösteriden dolayı teşekkür etti.

  • SOLOTÜRK
  • Mersin
  • Gösteri uçuşu

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