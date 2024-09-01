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SOLOTÜRK pilotları vatandaşlarla buluştu: 20, 30 feet'te karşıma martı sürüsü çıktı, hiçbirine dokunmadan görevimizi bitirdik

SOLOTÜRK ekibi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule vatandaşlarla söyleşi ve imza töreni yaptı. Gösteri esnasında martı sürüsüyle karşı karşıya geldiğini anlatan SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı, 'Yaklaşık 20, 30 feet'te martı sürüsü geldi. Ne yukarıya çekebilirim ne aşağıya basabilirim' dedi.

IHA1 Eylül 2024 Pazar 21:14 - Güncelleme:
SOLOTÜRK pilotları vatandaşlarla buluştu: 20, 30 feet'te karşıma martı sürüsü çıktı, hiçbirine dokunmadan görevimizi bitirdik
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İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK gösteri ekibi söyleşi ve imza töreni gerçekleştirdi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule vatandaşlarla söyleşi yaptı. SOLOTÜRK ekibi söyleşinin ardından vatandaşlarla imza töreninde buluştu. Uzun kuyruklar olan törende vatandaşlar, maket uçakları, T-shirt'leri ve F-16 posterlerini imzalattı.

"BÜTÜN DÜNYA TARAFINDAN İZLENİYOR"

SOLOTÜRK ekibinin tanıtım filmiyle başlayan söyleşide, gösterilerinde kullanılan savaş uçakları ile ilgili teknik bilgiler verildi. Öte yandan SOLOTÜRK ekibine dahil olmak için geçilmesi gereken aşamalar anlatıldı. Pilotlar, gösteri uçuşları sırasındaki deneyimlerinden bahsetti. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, "Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Zafer Bayramı'nın coşkusunu maneviyatını sizlerle beraber yaşamaktan çok mutluyuz. 30 Ağustos gösterimizi de büyük bir coşkuyla icra ettik. Sizlerle bu anı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul biliyorsunuz Bütün dünya tarafından izleniyor. Dolayısıyla sizlerin gücünü, kudretini ve mesajını tüm dünyaya veriyoruz. Bunlardan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

"KARŞIMA MARTI SÜRÜSÜ ÇIKTI"

Gösteri esnasında martı sürüsüyle karşı karşıya geldiğini anlatan SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı, "Yaklaşık 20, 30 feet'te martı sürüsü geldi. Ne yukarıya çekebilirim ne aşağıya basabilirim. O esnada sizlerin gönderdiği dualarla hiçbir martıya dokunmayan hiç birinin tozunu almadan gösterimizi bitirdik. Malumunuz martılarda bizi izlemeye gelmişler" şeklinde konuştu.

"ÇOK HEYECANLIYDIM"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yaptıkları gösteride heyecanlandığından bahseden SOLOTÜRK ekibinden Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, "İstanbul gösterisinden sonra aşırı heyecanlandım. Daha önce bahsettiğimiz gibi, gösterimiz İngiltere'deydi. Bir sonraki gösteri İstanbul'du. Gerçekten her şeyin eksiksiz olması için özen gösterdik. O gün geldiğinde aşırı heyecanlıydık ve gösterimizi anlımızın akıyla halkımızın karşısında gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"27 DAKİKA GÖSTERİ YAPMAK ÇOK ZOR"

SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammet Bölükbaşı, "Vatandaşlarımız da bu coşkuyu bize geçirdiler. Normalde hiçbir tim bu kadar uzun süre gösteri yapmıyorlar. Ama komutanlarımız orada uzun tuttular ve gerçekten havacılığı bilenler bilir 27 dakika gösteri yapmak hem uçağın yakıtı açısından hem de insan fizyolojisi açısından çok zor" dedi.

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