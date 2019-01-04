Vatandaşların beğeniyle izlediği SOLOTÜRK uçağı, pazar günü ilçede yapılacak anma etkinliklerinde Allahuekber Dağları semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Yaklaşık 15 dakika deneme uçuşu gerçekleştiren uçak daha sonra Sarıkamış'tan ayrıldı.

Bu akşam saatlerinde ise mevlit programıyla devam edecek etkinlikler kapsamında, gece saatlerinde meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

Etkinlikler, yarın kardan heykeller sergisi açılışı, meşaleli kayak gösterisi ve anma programı ile sürecek.

Anma programlarının son günü olan pazar günü ise ilçede Sarıkamış şehitleri anısına geniş katılımlı yürüyüş yapılıp şehitlikler ziyaret edilecek.

Pazar günkü etkinlikler SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuyla tamamlanacak.