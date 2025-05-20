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SOLOTÜRK'ten Ordu'da nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen 'mayıs yedisi' geleneği etkinlikleri kapsamında Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA20 Mayıs 2025 Salı 17:15 - Güncelleme:
SOLOTÜRK'ten Ordu'da nefes kesen gösteri
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Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesince, "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde organize edilen etkinlik, davul ve klarnet eşliğinde katılımcıların oyun oynamasıyla başladı.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu ve Kent Orkestrası'nın sahne aldığı programda, balıkçılar da teknelerle sahile yakın bölgeden geçiş yaptı.

SOLOTÜRK, etkinlik kapsamında Ordu semalarında 20 dakika gösteri sundu.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, gazetecilere, yüzyıllara dayanan köklü bir geleneğe ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Ordu'nun doğasıyla ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Albayrak, denizin ve balıkçılığın merkezi Perşembe'de böyle güzel bir etkinliğe yüzyıllardır ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

  • solotürk
  • ordu
  • gösteri

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