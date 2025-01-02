İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3216
  • EURO
    36,6764
  • ALTIN
    2994.43
  • BIST100
    9873.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • SOLOTÜRK'ün 2025'in ilk gösteri uçuşunu yapacağı yer belli oldu
Güncel

SOLOTÜRK'ün 2025'in ilk gösteri uçuşunu yapacağı yer belli oldu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 2025'in ilk gösteri uçuşunu Mersin'de yapacak. Mersin'in kurtuluşuna özel yarın gerçekleştirilecek gösteri uçuşu öncesi Büyükşehir Belediyesi de çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

IHA2 Ocak 2025 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
SOLOTÜRK'ün 2025'in ilk gösteri uçuşunu yapacağı yer belli oldu
ABONE OL

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde kenti muhteşem bir gösteriye hazırlıyor. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda saat 15.00'te gerçekleştirilecek uçuş öncesi, MBB Kent Orkestrası sahne alacak. Ardından da MBB Halk Oyunları ekibi dans gösterisi sunacak. Uçuşla ilgili gösteri sunumunun ardından ise SOLOTÜRK, gökyüzünde gerçekleştireceği akrobasi ile Mersin'in kurtuluşunu unutulmaz bir gösteriyle taçlandıracak.

Mersin'de son gösterisini 2019 yılında gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibi, böylelikle 2025 yılının ilk gösterisini Mersin'de gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ekibinin, gösteri öncesi yaptığı tanıma ve prova uçuşu ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

  • SOLOTÜRK
  • Mersin
  • gösteri uçuşu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.