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SOLOTÜRK'ün KKTC semalarında yaptığı gösteri uçuşundan kokpit içi görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC semalarında yaptığı gösteri uçuşundan kokpit içi görüntüleri paylaştı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
SOLOTÜRK'ün KKTC semalarında yaptığı gösteri uçuşundan kokpit içi görüntüler paylaşıldı
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün KKTC'deki gösteri uçuşuna ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünde SOLOTÜRK nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı." ifadeleri kullanıldı.

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