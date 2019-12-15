14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Soluk borusu tıkanmasında acil müdahale çok önemli

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, Diyarbakır ve Ankara’da iki çocuğun ölümüne, şırınga şeklindeki çikolatanın ucundaki tıpanın neden olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Prof. Dr. Melikoğlu, “Soluk alma ile yemek borusu arasında çok kısa, ince bir mesafe var. O mesafeden direkt solunum yollarına gitmiş. Tıpanın ucunda delik olmadığı için de tamamen soluk borusunu tıkamış” dedi. Yetişkin bir insanın soluk borusunun kalınlığının küçük parmağın genişliği kadar olduğunu aktaran Prof. Dr. Melikoğlu, “4-5 yaşındaki çocukları düşünürseniz, bir de yutulan objenin çapını düşünürseniz, direkt soluk deliğini tıkamış. O dönemde yapılacak ilk müdahale, öncelikle acil müdahale kursu almış kişilerin birtakım manevralarla karnını ve göğsünü sıkıştırarak bunların çıkmasını sağlamaya çalışmasıdır” diye konuştu.

‘Şırınga’ denetimi 

Ankara’da Mert Yağız Köksal, Diyarbakır’da ise Umut Bilgi, şırınga şeklindeki çikolata kapağı nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuğun ölümü sonrası Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak ve işletmelerin daha düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla tüm okulların kantinlerinde denetimler arttırıldı.

 

 

İletişim Başkanlığı terör örgütü PYD/YPG´nin gerçek yüzünü anlatan film hazırladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Göstericiler 'Humeyni Caddesi'nin tabelasını indirdi

Göstericiler 'Humeyni Caddesi'nin tabelasını indirdi

Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı

Nijerya'da terör örgütü 19 kişiyi öldürdü

Nijerya'da terör örgütü 19 kişiyi öldürdü

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

İklim protestocuları havaalanını işgal etti

İklim protestocuları havaalanını işgal etti

Başkan Erdoğan'dan Cezayir'e tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan Cezayir'e tebrik telefonu

Galatasaray 1 puana razı oldu

Galatasaray 1 puana razı oldu

'Kanal İstanbul Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir'

'Kanal İstanbul Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Başkan Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA