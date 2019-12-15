Soluk borusu tıkanmasında acil müdahale çok önemli
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, Diyarbakır ve Ankara’da iki çocuğun ölümüne, şırınga şeklindeki çikolatanın ucundaki tıpanın neden olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Melikoğlu, “Soluk alma ile yemek borusu arasında çok kısa, ince bir mesafe var. O mesafeden direkt solunum yollarına gitmiş. Tıpanın ucunda delik olmadığı için de tamamen soluk borusunu tıkamış” dedi. Yetişkin bir insanın soluk borusunun kalınlığının küçük parmağın genişliği kadar olduğunu aktaran Prof. Dr. Melikoğlu, “4-5 yaşındaki çocukları düşünürseniz, bir de yutulan objenin çapını düşünürseniz, direkt soluk deliğini tıkamış. O dönemde yapılacak ilk müdahale, öncelikle acil müdahale kursu almış kişilerin birtakım manevralarla karnını ve göğsünü sıkıştırarak bunların çıkmasını sağlamaya çalışmasıdır” diye konuştu.
‘Şırınga’ denetimi
Ankara’da Mert Yağız Köksal, Diyarbakır’da ise Umut Bilgi, şırınga şeklindeki çikolata kapağı nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuğun ölümü sonrası Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak ve işletmelerin daha düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla tüm okulların kantinlerinde denetimler arttırıldı.
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