Soma'da ormanda ekili 297 kök Hint keneviri ele geçirildi

DHA 25 Haziran 2021 Cuma 07:05 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 07:05

Soma'nın Pirahmet Mahallesi Tekkealan mevkiinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından ortak yapılan arazi aramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ormanlık araziye ekilmiş, 297 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevirlerden, kriminal incelemesinin yapılması için 10 numune örnek alındı. Boyları 10 ile 150 santimetre arasında değişen 287 kök kenevir bitkisi de yakılarak imha edildi. Jandarma, kenevirleri eken kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.