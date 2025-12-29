İSTANBUL 7°C / 5°C
Güncel

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'ye geliyor

Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

29 Aralık 2025 Pazartesi 17:43
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mahmud'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'yi ziyarette bulunacağını belirtti.

Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır."

