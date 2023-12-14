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  • Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazası... Adalet Bakanı Tunç: Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazası... Adalet Bakanı Tunç: Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza hakkında 'İki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Somali adli makamlarıyla da görüştük. Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye'ye getirilerek yargılanması söz konusu.' dedi.

14 Aralık 2023 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazası... Adalet Bakanı Tunç: Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir
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Adalet Bakanı Tunç'un açıklamasından satır başları;

"(Kuryenin ölümüne yol açan kaza) Hiçbir vatandaşımızın, bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Biz vatandaşımızın savunmasını sayın Özel'e bırakmayız. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Somali Adalet Bakanı ile bizzat görüştüm. Adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesinde bu konu özellikle yargılama süreci başlamış olacak."

  • Adalet Bakanı
  • Vatandaş hukuku
  • Somali olayı

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