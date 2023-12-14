Adalet Bakanı Tunç'un açıklamasından satır başları;

"(Kuryenin ölümüne yol açan kaza) Hiçbir vatandaşımızın, bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Biz vatandaşımızın savunmasını sayın Özel'e bırakmayız. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Somali Adalet Bakanı ile bizzat görüştüm. Adli tıptan gelecek olan rapor çerçevesinde bu konu özellikle yargılama süreci başlamış olacak."