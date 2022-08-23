''Somali Kartalları'' Mogadişu'daki Anadolu Kışlası'nda yetiştiriliyor

Türkiye ile Somali arasında 2010'da imzalanan askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliğine yönelik çerçeve anlaşmadan itibaren başlayan süreçte, iki ülke ilişkileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos 2011'de ülkeyi ziyaretiyle hızlandı.

Devamında imzalanan anlaşma, protokol ve Bakanlar Kurulu kararının ardından STGK, 2017'de Somali'ye ulaştı. Komutanlığın halen görev yaptığı Anadolu Kışlası, 30 Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından açıldı.

Hint Okyanusu kıyısındaki kışlada Somali güvenlik kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerine yönelik iyileştirme, destek ve yardım faaliyetleri sürdürülüyor.

Ayrıca Somali Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına destek amacıyla Somali Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına danışmanlık yapılıyor.

- ÜLKENİN SUBAY VE ASTSUBAYLARI BURADA YETİŞİYOR



STGK bünyesindeki Askeri Okul Komutanlığı, Somali'deki subay ve astsubay ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli rol üstleniyor.

Lise öğrenimlerini tamamlayan Somalililerden sağlık, fiziki yeterlilik, sınav ve mülakat aşamalarını geçenler intibak eğitimlerinin bitmesiyle askeri öğrenci olarak bu okula başlıyor.

Subay ve astsubay öğrenciler okulda önce 6 ay hızlandırılmış Türkçe eğitimi alıyor. Ardından astsubaylara bir, subaylara iki yıl eğitim veriliyor. Öğrencilere fizik, kimya, matematik, bilgisayar, askeri tarih, askeri coğrafya, harekat yönetimi, istihbarat gibi derslerin yanı sıra yanaşık düzen, mekanik, nişancılık ve atış, muharebe düzenleri eğitimleri uygulamalı veriliyor.

Yıl sonunda da askeri eğitim kampı ve Somali birliklerinde kıta staj eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Eğitimler Türk askeri personel ve Türkçe bilen Somalili askerlerce veriliyor.

Faaliyetlerini 2017'den beri sürdüren Okul Komutanlığından subaylar "teğmen", astsubaylar "astsubay çavuş" rütbesiyle mezun oluyor. Gelecek yıldan itibaren Türkçe hazırlık sınıfının faaliyete geçmesiyle eğitim astsubaylar için iki, subaylar için üç yıl olacak.

Mezun olan öğrencilerden Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ayrılanlara da kuvvet anlayışı ve ihtisas eğitimi veriliyor. Mezunlar, bir sonraki aşamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca Türkiye'de sınıf okulu eğitimlerine alınıyor.

Kışladaki kademe binalarında Somalili askerlere silahların, teçhizatın ve askeri araçların bakım ve onarımına yönelik eğitimler de veriliyor.

- SAZ EŞLİĞİNDE "ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ"



Boş zamanlarında satranç oynayan subay ve astsubay eğitimindeki öğrenciler, Türkçe bilgilerini geliştirmek için kelime oyunu scrabble ile vakit geçirebiliyor.

Öğrencilere Türkçe dersi, Yunus Emre Enstitüsünün görevlendirdiği öğretmen tarafından veriliyor.

Öğrenciler bu derslerde zaman zaman, öğretmenin çaldığı saz eşliğinde derslerde öğrendikleri "Çanakkale Türküsü"ne de eşlik ediyor.

- KOMANDOLARDAN OLUŞAN "KARTAL TABURLARI"



İlk mezunlarını 2018'de veren STGK Birlik Eğitim Grup Komutanlığında ise erler 3 ay süreyle Türk askeri personel ve daha önce STGK bünyesindeki askeri okullardan mezun olan Somalili askerlerden temel askeri eğitim alıyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan erbaş ve erler Isparta'da 10 hafta komando eğitimine alınıyor ve başarılı olanlar, komando brövesiyle ödüllendirilerek Somali Ulusal Ordusunda göreve başlıyor. Silah, araç ve teçhizatları da Türkiye tarafından sağlanıyor.

Bu askerlerin oluşturduğu ve Türkçesi "kartal" anlamına gelen "Gorgor Taburları", ülkede güvenliğin sağlanmasında önemli görev üstleniyor.

Ülkedeki TSK personeli, bu taburların faaliyetlerini sonraki aşamada da izliyor. Türk askerlerinin takip ettiği taburlara ihtiyaç halinde tazeleme eğitimleri veriliyor.

- "DOST VE KARDEŞ SOMALİ HALKI İLE SOMALİ SİLAHLI KUVVETLERİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"



STGK Komutanı Tuğgeneral Hakan Dinçer, AA'ya yaptığı açıklamada, komutanlığın Türkiye ve Somali arasında imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında 30 Eylül 2017'de Anadolu Kışlası'nda faaliyete başladığını belirtti.

Görevlerinin, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik desteğini sağlamak, iyileştirmek ve yardım etmek olduğunu anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"STGK'de, Somali'de bilinen adıyla TÜRKSOM'da Somali Silahlı Kuvvetleri personeliyle birlikte Askeri Okul Komutanlığında subay ve astsubay, Birlik Eğitim Komutanlığında ise komando taburları yetiştirilmektedir. Buradan mezun olan subay ve astsubaylar Türkiye'deki sınıf okulları ve eğitim merkezi komutanlıklarında eğitimlerine devam etmekte, müteakiben Somali'ye dönerek yeni birliklerinde görevlerine başlamaktadır. Birlik eğitimi kapsamında ise temel askerlik eğitimini tamamlayan komando taburları, komando eğitimi için Isparta'ya gönderilmekte, eğitimlerini müteakip, Somali Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmaktadır. Bu eğitimler dışında, eğitimini tamamlayarak kıtalarda görev yapan birlik ve personele gerek Anadolu Kışlası'nda gerek diğer kışlalarda tazeleme eğitimleri yaptırılmakta, ilave eğitim ihtiyacı ortaya çıktığında Somali'de veya Türkiye'de eğitim ve kurslar verilmektedir."

Dinçer, ayrıca Somali Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına, kuvvet komutanlıklarına ve eğitimini tamamlayarak ülkedeki silahlı kuvvetlere katılan birliklere de danışmanlık yaptıklarını ifade etti.

Dinçer, "7 iklim, 3 kıtaya barış, huzur ve adaleti getiren atalarımızdan aldığımız ilham, yüreğimizdeki cesaret ve kahramanlık ateşiyle, asil Türk milletinin çelik pençeleri, aslanları bizler, dost ve kardeş Somali halkı ile Somali Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanındayız." dedi.

- ANADOLU KIŞLASI SAĞLIK MERKEZİ



Anadolu Kışlası'ndaki Sağlık Merkezi, yalnızca birlikteki Türk askerlere değil, burada eğitimlerini sürdüren Askeri Okul Komutanlığı ve Birlik Eğitim Grup Komutanlığındaki askeri öğrencilere de sağlık hizmeti sunuyor.

Acil müdahale odası, tıbbi gözlem odası, laboratuvar, tabip odası ve eczanenin bulunduğu revirde; tabip, diş hekimi, sağlık personelinin arasında bulunduğu 12 personel görev alıyor.

Türkiye'ye gönderilecek askerlerin hepatit, menenjit, suçiçeği, tetanos aşıları da burada yapılıyor.

Sağlık Merkezi Amiri Uzman Tabip Albay Demet Ege, Anadolu Kışlası'nda görev yapan Somali Türk Silahlı Kuvvetleri personeline; subay, astsubay ve erlerine, Askeri Okul Komutanlığında öğrenim gören Somalili öğrencilere, TSK personeline ve buradaki sivil çalışanlara muayene, tedavi, koruyucu sağlık, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme hizmeti verdiklerini, ayrıca diş polikliniğinde ağız ve dış sağlığı hizmeti sunduklarını anlattı.

- AA, "KARTAL TABURLARI"NIN TAZELEME EĞİTİMLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ



Anadolu Kışlası'ndaki eğitimlerini tamamlayarak Somali Silahlı Kuvvetlerine dahil olan "Kartal Taburları"na geçen günlerde Türk askeri personel tarafından verilen tazeleme eğitimlerini AA ekibi de takip etti.

Eğitim kapsamında bu taburlarda görevli askerler, meskun mahallerde muharebe, sızma parkurundan geçiş, pusu ve pusudan kurtulma, araç inme binme, tüfeğe hakimiyetin esasları, mekanik, nişancılık ve atış ile silah sıfırlama gibi eğitimlerden geçirildi.

Meskun mahalde muharebe eğitimi sırasında patlayıcılar ve sis bombaları kullanıldı. Türk askerlerin nezaretindeki eğitim sırasında hedefin içeride bulunduğu varsayılan evin kapısının patlayıcıyla tahrip edilmesinin ardından askerler, hedefin etkisiz hale getirilmesine yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

Ayrıca Türk sıhhiye personeli, muharebe şartlarında yaralı kişinin hayatını kurtaracak ilk yardım müdahalelerini maket üzerinde gösterdi.

- TÜRK ASKERİNİN TATBİKATLARI



AA ekibinin üste bulunduğu sırada Türk askerleri de bazı tatbikatlar gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının iştiraki ASELSAN tarafından, yerli ve milli imkanlarla üretilen seyyar havan tespit radarı SERHAT'ın konuşlu bulunduğu üste, olası havan saldırısına yönelik tatbikat yapıldı.

Havan tespit radarının uyarısıyla alarmın verilmesi, saldırının geldiği yerin koordinatının tespiti ve imhasına yönelik tatbikatın dışında, komutanlıktaki ani müdahale mangasının alarm durumundaki harekatına ilişkin de tatbikat gerçekleştirildi.