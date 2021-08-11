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Somali Kızılay Derneği çözüm arayışını sürdürüyor

FRC Afrika Bölge Direktörü Muhammed Mukhier, Somali'deki gıda krizi ve hastalıklara karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:13
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Somali'de 3 milyon kişinin gıda krizi ve salgın hastalıklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

IFRC Afrika Bölge Direktörü Muhammed Mukhier, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'de gıda krizi ve hastalıklara karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Nüfusu 15 milyonu aşan ülkede 3 milyon kişinin gıda krizi ve hastalıklarla karşı karşıya olduğunu belirten Mukhier, 5 yaş altı 800 binden fazla çocuğun, önlem alınmaması halinde yetersiz beslenme riski bulunduğunun altını çizdi.

Mukhier, "Somali yaşamak için en riskli yerlerden biri. Çatışmalar, iklime bağlı hastalıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını milyonlarca kişinin hayatını etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Somali Kızılay Derneği ve diğer kuruluşlarla çözüm için arayış içinde olduklarını belirten Mukhier, mevcut kaynakların yetersiz olduğuna dikkat çekti.

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