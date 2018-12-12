Somali Mogadişu Havalimanı kompleksi “Permolit Boya” ile renkleniyor

Türkiye’nin 34 yıldır boya sektöründeki öncü firmalarından Akçalı Boya, yüzde yüz yerli sermayeli yapısıyla faaliyetlerini arttırmaya devam ediyor. Tamamlanmasında Türkiye’nin büyük katkıları bulunan Somali Mogadişu Havalimanı kompleksi, Akçalı Boya bünyesinde 23 ülkeye ulaşan Permolit Boya ile boyanıyor.

Mogadişu Havalimanı, Kozuva Şirketler Topluluğu çatısı altında bulunan ve Akçalı Boya’nın Trakya bölge toptancı bayisi Kardeşler Yapı tarafından hayata geçirildi.

Mogadişu Uluslararası Havalimanı’nı Somali’ye kazandıran Türk müteahhit firması Kozuva Şirketler Topluluğu, havalimanının işletmesini halen sürdürmektedir.

AKÇALI BOYA, PERMOLİT BOYA MARKASIYLA BUGÜN 23 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Somali Mogadişu Havalimanı’nın inşasında Türkiye’nin üstlendiği sorumluluktan gurur duyduğunu belirten Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “Ülkemizin gerçekleştirdiği yatırımlar ve çeşitli yardımlardan dolayı Somali’de Türkiye’nin kuvvetli bir imajı var. Bununla birlikte Mogadişu’da inşa edilen havalimanını da bir Türk firmasının inşa etmesi büyük önem teşkil ediyor. Biz de Akçalı Boya olarak Havalimanı kompleksinin boyasını tedarik ediyoruz. Akçalı Boya olarak bugün, ülkemizin dört bir yanındaki binalardan kamu yapılarına, otoyollara, oyun parklarına ve sahalara kadar birçok noktada ürünlerimiz kullanılırken yurt dışında da beğenilen ve aranılan bir markayız. İhracat yaptığımız 23 ülkede bilinirliği en yüksek markamız Permolit Boya ile yurtdışı faaliyetlerimize arttırmaya devam ediyoruz.” dedi.