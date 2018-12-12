Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Somali Mogadişu Havalimanı kompleksi “Permolit Boya” ile renkleniyor

Hayata geçmesinde Türkiye’nin önemli yatırımları bulunan Somali Mogadişu Havalimanı kompleksi Türk boyası Permolit Boya ile renkleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin 34 yıldır boya sektöründeki öncü firmalarından Akçalı Boya, yüzde yüz yerli sermayeli yapısıyla faaliyetlerini arttırmaya devam ediyor. Tamamlanmasında Türkiye’nin büyük katkıları bulunan Somali Mogadişu Havalimanı kompleksi, Akçalı Boya bünyesinde 23 ülkeye ulaşan Permolit Boya ile boyanıyor.
 
Mogadişu Havalimanı, Kozuva Şirketler Topluluğu çatısı altında bulunan ve Akçalı Boya’nın Trakya bölge toptancı bayisi Kardeşler Yapı tarafından hayata geçirildi.
 
Mogadişu Uluslararası Havalimanı’nı Somali’ye kazandıran Türk müteahhit firması Kozuva Şirketler Topluluğu, havalimanının işletmesini halen sürdürmektedir.
 
AKÇALI BOYA, PERMOLİT BOYA MARKASIYLA BUGÜN 23 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
Somali Mogadişu Havalimanı’nın inşasında Türkiye’nin üstlendiği sorumluluktan gurur duyduğunu belirten Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “Ülkemizin gerçekleştirdiği yatırımlar ve çeşitli yardımlardan dolayı Somali’de Türkiye’nin kuvvetli bir imajı var. Bununla birlikte Mogadişu’da inşa edilen havalimanını da bir Türk firmasının inşa etmesi büyük önem teşkil ediyor. Biz de Akçalı Boya olarak Havalimanı kompleksinin boyasını tedarik ediyoruz. Akçalı Boya olarak bugün, ülkemizin dört bir yanındaki binalardan kamu yapılarına, otoyollara, oyun parklarına ve sahalara kadar birçok noktada ürünlerimiz kullanılırken yurt dışında da beğenilen ve aranılan bir markayız. İhracat yaptığımız 23 ülkede bilinirliği en yüksek markamız Permolit Boya ile yurtdışı faaliyetlerimize arttırmaya devam ediyoruz.” dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seat Ateca modelini test ettik

Seat Ateca modelini test ettik

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

Askeri helikopterlerin bakımları emin ellerde

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Kızılay'a mahkeme kararıyla kayyum atandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA