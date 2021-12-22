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Somali'de askerler birbiriyle çatıştı: 3 ölü

Somali'nin Puntland eyaletindeki özel askeri birliğin görevi başka bir birliğe devretmeyi reddetmesi üzerine çıkan iç çatışmada en az üç kişi hayatını kaybetti.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 01:54 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 01:54
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Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Puntland'ın Bosaso kentinde bölge güçleri arasında çıkan çatışmalarda biri çocuk üç kişi öldü.

Bosaso Valisi Abdiqani Deeredile, görevi devretmeyi reddeden isyancı askeri birliğin çatışmaya yol açtığını söyledi.

Deeredile, ABD'nin eğittiği ve terörle mücadele için kurulan Puntland Güvenlik Güçlerinin (PSF) kentte yıkıma yol açtığını dile getirdi.

Öte yandan, ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği, Bosaso'daki çatışmaların acilen son bulması ve krize barışçıl çözüm bulunması çağrısı yaptı.

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