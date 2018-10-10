Somali'de 'Eren Bülbül Yetimhanesi' açıldı

Terör örgütü tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül adına Somali’de yaptırılan yetimhane törenle hizmete açıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanındaki yetimlere hamilik yapmayı sürdüren İHH, Sabah Namazı Devrimi ve Trabzon İHH ile Somali'de inşa ettiği 24 kişilik kız yetimhanesiyle bu ülkedeki yetimlere yeni bir umut kapısı kurdu.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki hain terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı verilen yetimhane, 6 ayrı binadan oluşan Şehitler Kompeksi’nin içerisinde inşa edildi. Diğer 5 yetimhane ve 1 okulun inşasının devam ettiği kompleks tamamlandığında, 120 yetim yeni evlerine kavuşmuş olacak.

10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kompleksin içerisinde iki katlı bir bina şeklinde yer alan Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi’nde, çok amaçlı salon, mutfak, etüt salonu, yatak odaları ve bakıcı odası bulunuyor. Toplamda 215 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan yetimhanede, yetimlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, barınma şartlarının iyileştirilmesi, kalkınma ve farkındalığın oluşturulması gibi faydaların da sağlanması bekleniyor.

Açılış törenine, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Özgür Yüce, İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür, Gazeteci Yazar Adem Özköse, Sabah Namazı Devrimi gönüllüleri, Trabzon İHH görevlileri ve bölgedeki diğer resmi kurumların temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali’de uzun yıllardan bu yana faaliyet gösteren İHH’ya teşekkür ederek, "Bugün 6 binadan oluşacak olan bu kompleksin ilk binasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yetimhanenin yanı sıra aynı zamanda kızlar için bir okul da burada faaliyete geçecek. Bu şekilde bu yerleşke, kız yetimlerimiz için iyi bir sığınak olacak. Şehit Eren Bülbül Kız Yetimhanesi’nin hazırlanmasında ve inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu yerleşkenin tamamının inşaat çalışmalarının tamamlanarak faaliyete geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"Projenin Somali’ye uygulanması imkansız görünüyordu"

İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür de projenin Somali'ye uygulanmasının aslında imkansız görüldüğünü anlatarak, projeyi hazırlarken konuştuklarını ve birçok konuda çıkmaza girdiklerini söyledi.

Projenin önce maddi olarak çok zor göründüğüne işaret eden Songür, "Somali şartlarında böyle bir projenin gerçekleştirilmesi cidden zordu ama buna rağmen Bismillah diyerek projeyi başlattık. Nasip olursa kompleksimizin adını da 'Şehitler Kompleksi' koymayı düşünüyoruz. Türkiye’deki şehitlerin adını yaşatmak istiyoruz. Bizler gelip geçiciyiz ama Somali’nin geleceği için bu projenin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gençlerle yola çıktık"

Yetimhane açılışı için Somali’ye giden Gazeteci Yazar Adem Özköse ise Eren Bülbül’ün şehadetinin ardından gençlerle bir araya gelerek, Eren’in ismini yaşatmak için neler yapılabileceğini konuştuklarını dile getirdi.

Daha önce de gençlerle cami, yetimhane ve okul yaptırdıklarını belirten Özköse, şunları kaydetti:

"Anadolu demek, aynı zamanda ümmet demektir. Ülkemiz için, dinimiz için şehit düşen bütün kardeşlerimiz, katillerinden çok daha fazla yaşayacaklar. Trabzon Maçkalı Eren Bülbül’ün ismi Somali’de ve dünyanın dört bir yanında inşallah kıyamete kadar yaşayacak."