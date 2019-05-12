Somali'de Türk mühendise suikast düzenlendi

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentte bir Türk mühendisin aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

Türk vatandaşı patlama sonrası yaralı olarak kaldırıldığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.