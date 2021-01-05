İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ocak 2021 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3968
  • EURO
    9,0891
  • ALTIN
    463.143
  • BIST100
    1489.56
Güncel

Somalili askerlere Türkiye'de eğitim

Türkiye'den Somalili askerlere komando eğitimi.

AA05 Ocak 2021 Salı 19:19 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 19:19
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında, 150 misafir askeri personele "Komando Temel Eğitimleri" verildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askerin eğitimlerinin Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Isparta'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığımızda, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askeri personele 'Komando Temel Eğitimleri' veriyoruz. 21 Aralık 2020'de başlayan eğitimler planlandığı gibi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.