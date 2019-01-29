Son 1 ayda en fazla istifa CHP'de oldu

Siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde göstereceği adayları tespit süreci devam ediyor. Siyasi partilerde belirlenen adaylar da peyderpey kamuoyuyla paylaşılıyor. Aday belirleme sürecinde kararları beğenmeyenlerden bazıları, tepkilerini ya görevlerinden ya da partilerinden istifa ederek gösteriyor.

Adaylarını Parti Meclisinde (PM) belirledikten sonra duyuran CHP'de çeşitli illerden istifalar geldi. CHP, son PM'de toplam 145 belediye başkan adayını belirlese de açıklanan isimlerin ardından tepkiler yükseldi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, gergin geçen bu toplantının ardından PM üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. PM toplantısının devam ettiği saatlerde görevinden istifa ettiğini duyuran CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise daha sonra bundan vazgeçti.

Muğla'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP'den istifa etti. İstifasının ardından "Genel merkeze ders vermek boynumuzun borcu. Oturduğu yerden ahkam kesen, hiçbir başarıya imza atamamış, partiyi büyütemeyen, bir adım ileriye götüremeyen, sorumlusu olan tüm yöneticilere dersi Muğla'dan vereceğiz" açıklaması yapan Acar'ın yanı sıra 15 meclis üyesi de CHP'den istifa etti.

CHP'nin Marmaris ilçe yönetimi de istifa kararını duyurdu. Yönetimin yedek üyelerle birlikte istifasını açıklayan CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar'ın aday olarak açıklandığını, PM'de demokratik olmayan bir şekilde başka bir isim getirildiğini, Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldığını vurguladı.

CHP teşkilatında istifa açıklayan bir başka ilçe de Menemen oldu. CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

SARIGÜL: ÇALIŞMAKTAN YORULMADIM, BEKLEMEKTEN YORULDUM

CHP'nin önemli isimlerinden Mustafa Sarıgül de adının Şişli yerine başka ilçelerle anılmasının kendisini yorduğunu ve kırdığını ifade ederek CHP'den istifa etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de CHP'den belediye başkanı aday adayı olan Keramettin Yılmaz ve 4 belediye meclis üyesinin de aralarında olduğu 405 kişi CHP'den istifa ettikleri açıklandı.

Ayrıca Kayseri'nin Felahiye ilçesinde CHP belediye başkan adayı Kerim Karakoç parti teşkilatından ve belediye başkan adaylığından, Aydın'ın Söke ilçesinde partinin ilçe teşkilatının 36 üyesi ile eski ilçe başkanı Suat Durukan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Berat Talayhan ile Nusaybin ilçe yönetimi üyeleri, Aydın'ın Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya CHP'den istifa etti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde CHP ilçe örgütü görevi bıraktı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Demir, CHP İlçe Yönetim Kurulu ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının da arasında yer aldığı 53 kişilik ilçe örgütünün görevi bıraktığını duyurdu.

CHP Kayseri İl Yönetim Kurulunun 6 üyesi de istifalarını açıkladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir ay önce CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üyenin ardından 160 kişi daha partiden istifa etti.

"BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK BU OLUŞUMDA YER ALAMAM"

CHP ile ittifak anlaşması yapan İYİ Parti'den de istifa kararları geldi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur" ifadelerini kullandığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini belirtti.

Mersin'de Eski İYİ Parti Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, beraberindeki bir grupla partiden istifa ettiklerini açıkladı.

MHP'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin belediye başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu ve 3 belediye meclis üyesi de partisinden istifa etti.

AK Partili Zonguldak'ın Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, partisinden ayrıldı. AK Parti, 31 Mart tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Erol Şahin'i Ereğli Belediye Başkan adayı olarak göstermişti.

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık ile Sakarya Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu da AK Parti'den aday gösterilmeyince Büyük Birlik Partisine (BBP) katıldı.

Gümüşhane Kelkit Belediye Başkanı AK Parti'li Ünal Yılmaz ile Kelkit ilçe teşkilatı ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi partilerinden istifa ettiğini açıkladı.