Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son 1 ayda terör örgütüne ait 194 sığınak imha edildi

Son 1 ayda düzenlenen 9 bin 765 iç güvenlik operasyonunda 194 sığınak imha edildi. 129 silah, 17 bin 591 mühimmat, 90 mayın ele geçirildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son bir ayda iç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalda terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik 9 bin 765 operasyon yapıldı, 194 sığınak/barınak imha edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kırsalda terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik son bir ayda 9 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 194 sığınak/barınak imha edilirken, 48'i ağır 129 silah, 17 bin 591 mühimmat, 90 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 36 el bombası, 963 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

- Yiyecek sıkıntısı yaşıyorlar

Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar, terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Operasyonlar nedeniyle kış üstlenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütü, yiyecek ve yaşam malzemesi sıkıntısı yaşıyor. Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, 3 ton un, 1,2 ton şeker, 200 kilogram çay, 700 kilogram yağ, 4,7 ton bakliyat ile yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA