Son 12 saatte onlarca deprem! Depremler neden başka illerde hissediliyor? Uzmandan çarpıcı açıklama

23.01.2020 16:32 - Güncelleme: 23.01.2020 16:32

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden sonra Ankara’nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Manisa’da 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem meydana geldi, Ankara'da şu an itibariyle 10 artçı deprem yaşandı.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Ezgi Aşık’a konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Manisa’dan sonra Ankara’da meydana gelen depremin rastlantısal olduğunu belirtti. Barış, “Türkiye’nin birçok yerinde deprem kuşağı var. Her yıl orta büyüklükte binlerce deprem meydana geliyor. Dolayısıyla depremlerin birbiriyle hiçbir ilgisi yok.” ifadelerini kullandı.

“GENİŞ ALANA YAYILAN DEPREMLER AVANTAJLIDIR”



Manisa’da meydana gelen depremin odak derinliğinin fazla olabileceğine dikkat çeken Şerif Barış, “Manisa’da meydana gelen depremin bölgedeki illerde hissedilmesinin birkaç sebebi var. Birincisi deprem daha derin olabilir, ikincisi deprem dalgalarının uzaklığıyla ilgili olabilir. Çok geniş alanlara yayılan depremlerde hasar daha az olur, bu da bir avantajdır.” dedi.

“ARTÇI DEPREMLER 3 AY SÜREBİLİR”

Manisa’da artçı depremlerin uzun sürebileceğini söyleyen Barış, “5,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin artçıları en az 3 ay sürebilir. Artçılar zamanla fay hattının güçlerini azaltacaktır. Bu yüzden artçı depremlerden korkmamak gerekiyor ama hasarlı binaların artçı depremlerden yıkılabileceğini de unutmamak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“DEPREMİ ÖNCEDEN BELİRLEYECEK TEKNOLOJİ YOK”

Depremlerin önceden belirlenemeyeceğini dile getiren Barış, “Depremi önceden belirme doktora alanım, depremi önceden belirlemek için yıllarca yerin fiziksel ve kimyasal ölçülerini inceliyoruz. Depremi önceden bilecek teknoloji henüz yok. Bu yüzden depremi önceden bildim diyenler muhtemelen başka bir şeyin peşinde olanlardır.” dedi.

“UZAK DEPREMLER İSTANBUL’DA BEKLENİLEN DEPREMİ TETİKLEMEZ”

Manisa ve Ankara’da yaşanan depremlerin İstanbul’da beklenen depremi tetiklemeyeceğini sözlerine ekleyen Şerif Barış, şöyle konuştu:

“Bu depremlerin, İstanbul’da beklenilen depremle ilgisi yok. Silivri’de meydana gelen deprem, büyük deprem riskini çok küçük miktarda arttırmıştı. Bu yüzden uzak depremler İstanbul veya Marmara’da olabilecek depremi tetiklemez.”