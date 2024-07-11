Son 23 yılın en kurak haziran ayı! Yağışlar yüzde 80 azaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden edinilen bilgiye göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar haziran ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 33,6 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl haziranda, metrekareye 58,1 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 11,9 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 65, geçen yıl haziran ayına göre ise yüzde 80 azalma yaşandı. Türkiye genelinde son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı gerçekleşti.

BAZI ŞEHİRLERDE YAĞIŞLARDA YÜZDE 60 AZALMA GÖRÜLDÜ

Haziran ayı yağışlarında, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli hariç Marmara Bölgesinin tamamı, kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl çevrelerinde normaline göre yaklaşık yüzde 60 azalma görüldü.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri sahil kesimlerinde haziran ayı yağışlarında ise yüzde 20'nin üzerinde artış kaydedildi.

Bölge geneli yağışlarda tüm bölgeler normalinin altında yağış aldı, en fazla azalma görülen bölge yüzde 92 ile Marmara Bölgesi oldu.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde son 23 yılın, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde son 21 yılın, İç Anadolu Bölgesinde ise son 12 yılın en düşük yağışı meydana geldi.

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE'DE

İl geneli yağışlarda en fazla yağış, metrekareye 97 kilogram ile Rize'de, en az yağış ise metrekareye 0,4 kilogram ile İzmir'de görüldü.

Haziran ayı yağışlarında normaline göre en fazla artış yüzde 26 ile Hakkari'de, en fazla azalma ise yüzde 98 ile Çanakkale'de gerçekleşti.

Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Yalova'da son 64 yılın, Adana, Ardahan ve Osmaniye'de son 44 yılın, Adıyaman, Aydın ve Kütahya'da son 23 yılın, Manisa'da son 22 yılın, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Karabük ve Kastamonu'da son 21 yılın en düşük yağışı kayıtlara geçti.

HAZİRAN'DA ORTALAMA 3,4 GÜN OLDU

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 6,5 gün olarak hesaplanırken, haziranda ortalama 3,4 gün oldu.

Haziranda yağışlı gün sayısı, Ege Bölgesinin orta ve kıyı kesimiyle Antalya'nın batısı, Adana'nın güneyi, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde 3 günün altına düştü. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Karadeniz çevrelerinde 10-15 gün aralığında görüldü.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ ORANLARI

Marmara Bölgesi'nde haziran ayı yağışları metrekareye 3,4 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlarda hem normale hem de geçen yıla göre yüzde 92 azalma kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde metrekareye 4,9 kilogram olarak gerçekleşen haziran ayı yağışı, normale göre yüzde 81, geçen yıla göre yüzde 93 düştü.

Akdeniz Bölgesi'nde ise metrekareye 6,4 kilogram düşen yağışlar, normale göre yüzde 70, geçen yıla göre yüzde 87 azalma gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde haziranda düşen yağış miktarı metrekareye 15,6 kilogram olarak hesaplandı. Bölgedeki yağışlar normale göre yüzde 57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 azaldı.

Haziranda Karadeniz Bölgesi'ne metrekareye 23,1 kilogram yağış düştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de haziran ayı yağışları metrekareye 14,7 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlar normale göre yüzde 50, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 azalma gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde haziranda düşen yağış miktarı metrekareye 2,3 kilogram olarak gerçekleşti.