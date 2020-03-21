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Bakan Koca'dan uyarı ve açıklama! Hasta sayımız 947'ye çıktı, 21 can kaybımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var' dedi.

21 Mart 2020 Cumartesi 23:00 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 23:23
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 21 olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." bilgisini paylaştı.

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