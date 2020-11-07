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Güncel

Son bir ayda 111 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Operasyonlarda son bir ayda 37'si yurt içi 74'ü yurt dışında olmak üzere toplam 111 terörist etkisiz hale getirildi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 10:45
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