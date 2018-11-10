Son bir haftada 332 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2-9 Kasım tarihlerinde yaşanan 13 göç olayının 8'i Sahil Güvenlik İzmir, Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 2'si Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 3'ü Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahasında bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotalarında yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Foça, Urla ve Seferihisar'da gerçekleşen 8 olayda 243 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotalarında icra edilen kontrol ve denetimlerde ise Bodrum ve Didim'de yaşanan 2 olayda 41 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası Erdemli Anamur ve Samandağ bölgesinde yürütülen kontrol ve denetimlerde de toplam 3 olayda 48 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

- 177 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göç girişimlerinin 6'sında Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildi. Sahil güvenlik unsurları tarafından Anamur, Erdemli, Ayvalık, Foça, Seferihisar ve Ayvacık bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 177 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca sahil güvenlik unsurları tarafından Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Seferihisar, Kuşadası, Didim, Bodrum ve Fethiye bölgelerinde yaşanan 14 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 418 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekiplerince yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen faaliyetlerde 34 sahil güvenlik botu, 7 SAGET, 3 DEGAK timi ve 18 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlarca toplam bin 707 saat seyir yapıldı, 18 helikopter (46 saat) ve 8 uçak (42 saat) sortisiyle 88 saat uçuş gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 4 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 306 saat görev icra edildi.