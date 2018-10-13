Son çığlıkları ortaya çıktı

Türkiye’yi yasa boğan İran’da düşen Başaran Holding’e ait uçağın kokpit ekibinin konuşmaları ortaya çıktı. Uçağın düşmesiyle ilgili hazırlanan ön raporda kokpit ekibinin son konuşmalarına ve kokpitte yaşananlar ise dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 12 Mart’ta meydana gelen kazada kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet’in idaresindeki Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Hızla irtifa kaybetti

Kokpitteki kayıtlarda, yolcuların jetteki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılar ön raporda ortaya çıktı. Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamışlar. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmışlar. İki pilotun sağlık durumlarının uçuşa engel olmadığı ve uçağın bakımlarının da düzgün yapıldığının da raporda belirtildiği öğrenildi. Rapora göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerinin farklı görüldüğünü söylüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia gerçekleşiyor.