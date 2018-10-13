Son çığlıkları ortaya çıktı
Mina Başaran ve arkadaşlarına mezar olan uçağın ön raporu tamamlandı. Raporda Kaptan Pilot Beril Gebeş ile ikinci pilot Melike Kuvvet’in son konuşmaları ile yolculara “Korkmanıza gerek yok” anonsları dikkat çekiyor.
Türkiye’yi yasa boğan İran’da düşen Başaran Holding’e ait uçağın kokpit ekibinin konuşmaları ortaya çıktı. Uçağın düşmesiyle ilgili hazırlanan ön raporda kokpit ekibinin son konuşmalarına ve kokpitte yaşananlar ise dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 12 Mart’ta meydana gelen kazada kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet’in idaresindeki Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Hızla irtifa kaybetti
Kokpitteki kayıtlarda, yolcuların jetteki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılar ön raporda ortaya çıktı. Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamışlar. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmışlar. İki pilotun sağlık durumlarının uçuşa engel olmadığı ve uçağın bakımlarının da düzgün yapıldığının da raporda belirtildiği öğrenildi. Rapora göre iki pilot, hız göstergeleri bilgilerinin farklı görüldüğünü söylüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia gerçekleşiyor.
2. PİLOT UYARMIŞ
Raporda uçağın düşene kadar havada parçalanmanın meydana gelmediğinin de yazıldığı öğrenildi. Rapora yansıyan konuşmalar şu şekilde:
14:31:55: Beril Gebeş: Allah Allah, seninki ile benimki süratleri farklı
14:33:53: Uçağın aşırı sürat aşımında verdiği sesli ikaz duyuluyor. (Burası en önemli gelişme)
14:34:23: Melike Kuvvet: Kaptanım burnu ezin. Siz ezmiyorsunuz (Melike Kuvvet, Beril Gebeş’i uyarıyor)
14:34:40: Beril Gebeş: problem yok (yolculara söylüyor)
14:35:06: Melike Kuvvet: Bırak! Neden burnu tutuyorsun
14:35:16: Beril Gebeş: Ben tutmuyorum! Kendi kendine oluyor.
14:35:21: Melike Kuvvet: Niye çekiyorsun anlamıyorum (çekmemesi gerekiyor)
14:35:47: Beril Gebeş yolculara: “korkmanıza gerek yok” diyor.
14:37:29: Düşük yağ ikazı geliyor. Uçak yağ ikazı veriyor. (İhtimallerden biri yağ kaçağı var)
14:38:49: Uçak irtifa kaybetmeye devam ediyor.
14:40:58: Uçak İranlı kontrolörün radarında kayboluyor.
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