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Son dakika... Teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor! TOW füzesiyle saldırdılar

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristlerin aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG’li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."

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