Son dakika! 23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde yarışacak kesin aday listesini açıkladı.
AK Parti, CHP, Saadet Partisi, ve Vatan Partisi adaylarının yanı sıra 17 bağımsız aday da yarışacak.
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