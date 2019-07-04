Son dakika!.. 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi
2013 yılında yapılan 'İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı'soruşturmasında 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
2013 yılında yapılan "İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı"soruşturmasında 29 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
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