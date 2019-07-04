Son dakika!.. Adana'da 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar
Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.
- DHA
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