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Son dakika... Adana'da korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

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