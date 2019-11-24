Son dakika... Adana'da korkutan deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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