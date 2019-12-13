Son dakika... Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 91 sanığa tahliye kararı
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, 91 sanığın tahliyesine karar verildi.
- AA
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, 91 sanığın tahliyesine karar verildi.
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