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Son dakika... Adnan Oktar davasında yeni gelişme: 91 sanığa tahliye kararı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, 91 sanığın tahliyesine karar verildi.

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Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, 91 sanığın tahliyesine karar verildi.

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