Son dakika af açıklamaları: Af 2019’da çıkacak mı? Borç ve ceza affı

Af yasası 2019 Mart seçimlerinden sonra çıkacak mı? Son dönemde konuşulan af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Milyonlarca vatandaş ve yakınlar af yasasını yakından takip etmeye devam ediyor. TBMM’de önemli gelişmeler yaşanırken TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Meclis’i çalışmalarını seçime yakın bir tarihe ertelemesi ve Yatgıtay Cirit’in, ‘Yargıtay’ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım” sözleri af bekleyen vatandaşları endişelendirse de yasanın Nisan ayından sonra Meclis’e geleceği kesin. İşte ayrıntılar

2019 AF YASASI ÇIKACAK MI?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ bir vatandaş “Af istiyoruz başkanım” şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, “MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mahkumlar ve yakınları Af ne zaman çıkacak? Af yasası kimleri kapsayacak sorusunu sormaya başladılar. Af teklifi şuan Meclis Adalet Komisyonu'na verildi. Yakın zamanda af konusu görüşülmeye başlanıp yasalaştırılması bekleniyor.

YARGITAY’DAN AF YASASI AÇIKLAMASI

Yargıtay Başkanı Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısında konuştu. Cirit, ‘Yargıtay’ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım” ifadelerini kullandı. Cirit, “Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50’lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum’ dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 435 bin 496 devam eden dosya bulunuyor

Yargıtay Başkanı Cirit, “2018 yılı ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır” dedi. Cirit yaptığı açıklamada, “31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Yargıtay Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 224 bin 11, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır. Genel toplam itibariyle 2018 sonunda Yargıtay’daki derdest dosya sayısı 941 bin 957’dir” diye konuştu. Cirit, Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasının sonrasında Yargıtay üzerinde bulunan iş yükünün azaldığı bilgisini verdi.

AF YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

MHP tarafından sunulan af teklifinin kapsamayacağı suçlar;‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu'na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak şekilde yer almıştı. Bunun yanında borç ve vergi ceza affının da geleceği konuşuluyor

BAŞKAN ERDOĞAN: AF İÇİN TALİMAT VERDİM

Başkan Erdoğan, MHP’nin teklifiyle gündeme gelen af tartışmasıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, tasarının maşeri vicdana uygun hale getirilmesi için çalışma başlatma talimatı verdiğini söyledi. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Hâkim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir.”

Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan 'Gündeme getirilen af tartışması ile uğraşmak yerine, içeriğin vicdanlara uygun bir hale getirilmesi için çalışma başlatılmasını istedim' dedi.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "(FETÖ) Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur." dedi.

"Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz." şeklinde konuştu.