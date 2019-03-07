Son dakika af ve genel ceza indirimi: Af ve Ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Af yasası 2019’da çıkar mı?

Peki, Af ne zaman çıkacak? Af yasası kimleri kapsayacak? MHP’nin verdiği af teklifinin üzerinde çalışan Meclis’in 2019 yılında yasayı çıkarması bekleniyor. Cinsel saldırı, soykırım, kasten adam öldürme ve çocuk istismarı gibi suçların yanı sıra, devlete, milli savunmaya, hükümete Atatürk aleyhine işlenen suçların istisna olacağı yasadan borç ve vergi cezasından içeride bulunan vatandaşlarında yararlanacağı konuşuluyor. Ayrıntılar haberimizde

AF YASASI 2019’DA ÇIKACAK MI?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ bir vatandaş “Af istiyoruz başkanım” şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, “MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

YARGITAY’DAN AF YASASI AÇIKLAMASI

Yargıtay Başkanı Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısında konuştu. Cirit, ‘Yargıtay’ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım” ifadelerini kullandı. Cirit, “Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50’lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum’ dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 435 bin 496 devam eden dosya bulunuyor

Yargıtay Başkanı Cirit, “2018 yılı ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır” dedi. Cirit yaptığı açıklamada, “31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Yargıtay Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel Kurulunda toplam 224 bin 11, ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulunda 282 bin 330, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ise 435 bin 496 derdest (devam eden) dosya bulunmaktadır. Genel toplam itibariyle 2018 sonunda Yargıtay’daki derdest dosya sayısı 941 bin 957’dir” diye konuştu. Cirit, Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulmasının sonrasında Yargıtay üzerinde bulunan iş yükünün azaldığı bilgisini verdi.

AF YASASI KİMLERİ KAPSAYACAK?

MHP tarafından sunulan af teklifinin kapsamayacağı suçlar;‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu'na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak şekilde yer almıştı. Bunun yanında borç ve vergi ceza affının da geleceği konuşuluyor

BAŞKAN ERDOĞAN KANUNUNU DESTEKLİYOR MU?

Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan 'Gündeme getirilen af tartışması ile uğraşmak yerine, içeriğin vicdanlara uygun bir hale getirilmesi için çalışma başlatılmasını istedim' dedi.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.