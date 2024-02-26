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Son dakika... AFAD: Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü

AFAD: Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

DHA26 Şubat 2024 Pazartesi 21:42 - Güncelleme:
Son dakika... AFAD: Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü
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Van-Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzeldere Geçidi'nde saat 19.30 sıralarında çığ düştü. Van istikametinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine seyir halinde olan Adil Çavlı yönetimindeki 30 AAD 949 Plakalı yolcu minibüsü, bu sırada düşen çığın etkisiyle sürüklenerek kısmen kar kütlesi altında kaldı. Minibüsteki 15 yolcudan bir kadın hayatını kaybederken, 14 yolcudan bazıları kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE , İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu minibüsün içinde kalan diğer yolcular da ekipler kurtarılarak Van'daki hastanelere sevk edildi. Bölgede çığın etkisiyle kapanan kara yolunun açılması için de ekipler çalışma başlattı.


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