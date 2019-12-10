Son dakika... Afrin'de iki askerimizi şehit eden teröristlere ceza yağdı Afrin'de iki askerin şehit edildiği saldırıya karışan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.