Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe! Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ağustos ayındaki operasyonlarda 10'u sözde üst düzey olmak üzere 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çataklı'nın açıklamasından satır başları:

"2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı.

17 Ağustos’ta Hakkâri, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Kıran-1 Operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman illerinde bin 500 personelin katılımı ile Kıran-2 Operasyonu'na halen devam edilmektedir. Kıran operasyonları kapsamında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı.

(Suriye'den) Yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir.