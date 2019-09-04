Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe! Bakanlık duyurdu

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6719
  • 6,2525
  • 279.918
  • 99491.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Ağustos ayında 117 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • AA & İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, ağustos ayındaki operasyonlarda 10'u sözde üst düzey olmak üzere 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çataklı'nın açıklamasından satır başları:
 
"2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı.
 
17 Ağustos’ta Hakkâri, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Kıran-1 Operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman illerinde bin 500 personelin katılımı ile Kıran-2 Operasyonu'na halen devam edilmektedir. Kıran operasyonları kapsamında 12 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine ulaştı.
 
(Suriye'den) Yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir.
 
 

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

Falcao’nun sözleşmesi şoke etti! Tek taraflı fesih hakkı ve akılalmaz bonuslar...

Falcao’nun sözleşmesi şoke etti! Tek taraflı fesih hakkı ve akılalmaz bonuslar...

Nükleer gerilim tırmanıyor! 'Bugün ya da yarın ilan edeceğiz'

Nükleer gerilim tırmanıyor! 'Bugün ya da yarın ilan edeceğiz'

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Bakanlık az önce duyurdu: S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

Bakanlık az önce duyurdu: S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe! Bakanlık duyurdu

Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe! Bakanlık duyurdu

'Sonuna kadar bu kardeşlerimizin yanında olacağız'

'Sonuna kadar bu kardeşlerimizin yanında olacağız'

Ekonomide sevindirici haber! Artış sürüyor

Ekonomide sevindirici haber! Artış sürüyor
 

POPÜLER HABERLER

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

En tehlikeli Selfie'ler

En tehlikeli Selfie'ler

En iyi 100 bilim kurgu filmi

En iyi 100 bilim kurgu filmi

Dorian kabusu ölüm getirdi

Dorian kabusu ölüm getirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA