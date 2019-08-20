Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten görevden alınan HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir.'
- AA
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir." DEDİ.
Çelik, "Esas mesele halkın oyuyla seçilmiş olanların, hukuk devletinin kuralları içinde halka hizmet etmesidir." ifadelerini kullandı.
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