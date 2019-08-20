Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten görevden alınan HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir.'