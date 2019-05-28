Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu

Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kayboldu. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocukları bulmak için çalışmaları sürüyor.

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