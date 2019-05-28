Son dakika! Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kayboldu.
- DHA
Alibeyköy Barajı'nda serinlemek için suya giren iki çocuk kayboldu. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Hakan Y. (14) ve Ahmet A. (13) isimli çocukları bulmak için çalışmaları sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.