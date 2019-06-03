Son dakika! Ankara'da bir otelde doğal gaz patlaması meydana geldi
Gelen son dakika bilgisine göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğal gaz patlaması meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.
- İHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğal gaz patlaması meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.
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