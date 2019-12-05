Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da gözaltına alındı
- AA
Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da gözaltına alındı
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