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Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da gözaltına alındı

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Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da gözaltına alındı

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

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