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Son dakika... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalandı.

İHA20 Haziran 2020 Cumartesi 10:46 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:49
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 Haziran 2020 günü il genelinde 2 ayrı operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 4 Türk vatandaşı, 18 Irak, 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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