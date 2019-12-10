Ankara'da dev operasyon: 95 gözaltı

Son dakika... Ankara'da sahte evrak operasyonu: 95 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.
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