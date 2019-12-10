Son dakika... Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyon Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.