Son dakika... Antalya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 100 km derinliğinde gerçekleşti
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