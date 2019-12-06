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Son dakika... Antalya'da PKK operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 41 adrese düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 41 adrese düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. 

TRT Haber

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