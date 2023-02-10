Son dakika... 'Asrın felaketi'nde 5. gün: 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi vuran depremin 5'inci günündeki çalışmalar aralıksız sürüyor...

AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

7,7 ve 7,6'lık depremlerin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük yıkım oluştu.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

13:30 AFAD: Afet bölgesinde Jandarma tarafından oluşturulan tahliye noktalarından yürütülen tahliye çalışmalarında, şimdiye kadar 80 bin 863 vatandaşımız tahliye edildi.

13:06 AFAD: Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a "kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

12:40 MSB: TSK'nın seyyar ekmek fırınları da deprem bölgesinde ekmek yapımına ve dağıtımına aralıksız devam ediyor. Hatay Serinyol'a da kurulan seyyar ekmek fırını, vatandaşlarımıza hizmet veriyor.

12:29 Sağlık Bakanı Koca: İskenderun Limanından 73 hasta daha 32 refakatçi ile çeşitli hastanelere nakledildi. Her türlü olasılığın düşünüldüğü sağlık hizmetleri için bütün imkânlar seferber edilmiş durumda.



12:10 Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi.

11:59 Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi

11:51 EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10'u tutuklandı

11:38 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İnsansız Hava Araçlarının (İHA) deprem bölgelerinde hasar tespit ve koordinasyon destek görevlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

11:35 İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için sahra hastanesi, sağlık ekibi ve insani yardım malzemesi ile ölü ve yaralıların taşınması için nakliye uçağı gönderiyor.

11:35 MSB: "2022 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçim Aşamaları Sağlık Raporu Başvuru Süresi 1 ay uzatıldı

11:25 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

11:24 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'da Lojistik Koordinasyon Merkezinde bölgeye gönderilen yardımların sınıflandırılarak ihtiyaç bölgelerine sevk edildiğini bildirdi.

10:53 Sudan, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

10:49 Bakan Kurum: (Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

11:41 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan bir binadaki sabit telefon hattının cevap vermesi üzerine bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri 3 arama köpeğiyle enkazda çalışma yaptı.



10:47 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremden birinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde 3 bin 54 arama kurtarma personelinin görev yaptığı bildirildi.

10:20 Azerbaycan'dan deprem bölgelerine yardım için yola çıkan 14 araçlık konvoy, Erzurum'un Uzundere ve Tortum ilçelerinden geçerek deprem bölgesine gitti.

10:15 Hatay'da 102. saatte enkazdan peş peşe 6 kişi kurtarıldı.

10:12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devlet-millet el ele inşallah bu afetin altından kalkacak. Hep birlikte daha iyi, daha güzel günleri geçmişte olduğu gibi yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

09:30 Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.

09:26 AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.

09:06 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kurulan destek üssünde incelemelerde bulundu.

09:00 Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de meydana gelen depremlerde 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 395 vatandaşın ise deprem bölgesinden tahliye edildiğini duyurdu.

08:58 Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 45 kişiyi kurtardı.

08:52 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turistik değerleri arasında yer alan tarihi Antep evleri, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde zarar gördü.

08:51 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde, üretim ve dağıtım lisansı sahipleri ile görevli tedarik şirketlerinin bazı ödemeleri olağanüstü hal (OHAL) süresince ertelendi.

08:43 MSB: Hatay'da, sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er. Ferhat Günaçti, 09 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

08:40 Hatay'da Hikmethan isimli bir kişi, Diyarbakır'da ise bir kadın 101. saatte enkazdan kurtarıldı. Annenin ardından oğlu da enkazdan gözyaşlarıyla çıkarıldı.

08:05 Adıyaman'da 100. saatte bir kişi enkazdan kurtarıldı.

07:40 Kahramanmaraş'ta 100. saatte bir kadın daha enkaz altından kurtarıldı.

07:04 99. saatte Kahramanmaraş'ta bir kişi enkazdan kurtarıldı.

06:17 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı dilediklerini bildirdi ve depremzedelere yardım için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

06:15 Arjantin, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Arama kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamlayarak Buenos Aires'ten yola çıktı.

05:15 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.

05:13 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde yardım malzemeleri toplanıyor.

04:59 Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen 210 depremzede daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

04:57 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı binanın enkazında 8 kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

04:38 Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu.

04:35 Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük yağız bebek ve annesi enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

03:51 Arjantin, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendirecek.

03:22 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 26 yaşındaki Alper Saçma, 96 saat sonra kurtarıldı.

03:01 Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.

00:35 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, saat 08.00'den itibaren toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermeye başlayacak



00:27 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı



00:16 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir binanın enkazından 90 saat sonra 55 yaşındaki Canan Geçeci yaralı olarak kurtarıldı

00:05 MSB: Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi, gece-gündüz demeden aralıksız sürüyor

23:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır, Adana, Osmaniye'de arama kurtarma çalışması büyük oranda tamamlanmıştır

23:39 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 674'e yükseldiğini açıkladı

23:22 ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son asırda görülen en şiddetli depremler olduğunu söyledi

23:18 BM Genel Sekreteri Guterres, Kahramanmaraş merkezli depremler için "Zamanımızın en büyük doğal afetlerinden biri." dedi

23:00 Dünya Bankası, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.