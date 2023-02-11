Son dakika... 'Asrın felaketi'nde 6. gün: 22 bin 327 kişinin hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 6'ıncı günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca deprem nedeniyle kentte yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine Milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlattı.

Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

18:14 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.



17:38 İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru, 60 bini aşkın jandarma, 1000 de sahil güvenlik personelinin görev yaptığını bildirdi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen 10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Bu (Türkiye'deki) deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Diyarbakır'da çadır kentte incelemelerde bulundu.

15:55 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz bor hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopması suretiyle oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini, 102 bin 388 afetzedenin diğer illere tahliye edildiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.

Depreme ilişkin sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeler için konteyner kent kurulacağını söyledi.

Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin mağdurları için yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

Pakistan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlarını sürdürüyor. Pakistanlı yetkililerin, AA muhabiriyle paylaştığı bilgilere göre, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla başlatılan yardım çalışmalarında 3 uçak daha Türkiye'ye gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ekipleri, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekmek üretmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yapılan sosyal medya paylaşımında, "Hatay'daki seyyar sahra fırınımız ile bölgedeki vatandaşlarımız için ekmek üretmeye aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Nahçıvan'dan Türkiye'ye 38 yardım tırı gönderildi.

13:01 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 132 bin 898 binanın incelendiğini belirterek "Bu binalarda 761 bin 104 bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde bina bazlı olarak 7 bin 584 adeti yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapılar. 12 bin 617 adet yapıda ağır hasarlı yani oturulamaz, kullanılamaz durumdaki yapı olarak tespit edildi." dedi.



Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a hareket etti.

AFAD: (Deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiası) Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi. Duyuruda, soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki kadına 124,5 saat sonra sağ ulaşıldı.

10:43 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'dan 15 bin 888 afetzede, uçaklarla tahliye edildi.

10:42 Lübnan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 34 kişilik yeni arama kurtarma ekibi gönderildi.

10:32 İngiltere'den gelen 77 kişilik ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da başlatılan arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

10:31 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adıyaman'da depremden etkilenen enerji hatları ve onarımını inceledi.

09:47 Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı.

09:45 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören evlerinden öğretmen eşi ve biri engelli 3 oğluyla çıktıktan sonra Düzce'deki yakınlarının yanına gelen 9 aylık hamile Habibe Ceren, bebeğini dünyaya getirdi.

09:44 Katar'ın sembol binalarına "asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk bayrağı yansıtılarak Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

09:41 Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Mehmetçik karadan ulaşımın mümkün olmayan köylere helikopterlerle yardım ulaştırıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor" denildi.

09:40 Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması şaşkınlığa sebep oldu.

09:03 Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidiyor.

08:38 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

07:34 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

07:14 Japonya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarda görev alacak Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve uçağını Türkiye'ye yollayacak.

07:00 Kolombiya halkı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyasına katıldı.

05:15 Kuveyt resmi televizyonunda saat 12.00'da başlayacak programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenlenecek.

05:11 Kahramanmaraş'ta 121 saat sonra Menekşe isminde bir kadın enkazdan kurtarıldı.

05:07 Kahramanmaraş'ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlardan bir kısmı, Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirilmişti. Çevre hastanelere dağıtılan 47 yaralının 4'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi.

04:54 Endonezya, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği Hava Kuvvetleri personeli ile Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'na (BASARNAS) bağlı ekipler ve insani yardım malzemeleri, başkent Cakarta'daki Halim Perdanakusuma Hava Üssü'nden yola çıkmak üzere hazırlandı.

04:00 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarını ele aldı.

03:58 Depremde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

02:47 Hatay'da Akevler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarında 119. saatte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı.

02:17 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi



01:28 Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

00:17 Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

00:11 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç depremden 116 saat sonra kurtarıldı.

00:07 Arama kurtarma köpeği Tetik tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı.

00:06 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı.

00:06 Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

00:05 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı.

23:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz."